«Вест Хэм» намерен вернуть Феллаини из Китая

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини попал в сферу интересов «Вест Хэма». Главный тренер клуба Дэвид Мойес намерен подписать игрока, с которым прежде работал в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед». Шотландский специалист уже попросил руководство «молотобойцев» связаться с китайским клубом для обсуждения трансфера, информирует Sky Sports.

Сообщается, что сам Феллаини хочет покинуть китайский чемпионат. «Тоттенхэм», а в частности главный тренер команды Жозе Моуринью, также претендует на 32-летнего бельгийца.

В текущем сезоне на счету Феллаини 8 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах чемпионата Китая.