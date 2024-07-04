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Сегодня, 08:42

«Вест Хэм» намерен подписать Тодибо

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 24-летнего француза претендует «Вест Хэм». Лондонцы уже предлагали за игрока 29 миллионов евро, однако получили отказ.

В минувшем сезоне Тодибо провел 33 матча, в которых сделал 3 результативные передачи и заработал красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ницца
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