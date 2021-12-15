«Вест Хэм» может усилиться нападающим «Нью-Йорк Сити»

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Нью-Йорк Сити» Валентином Кастелланосом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «молотобойцы» рассматривают возможность покупки 23-летнего аргентинца. Сообщается, что американский клуб рассчитывает получить за игрока около 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Кастелланос забил 23 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,3 миллиона фунтов.