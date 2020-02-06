«Вест Хэм» может продать Ярмоленко в летнее трансферное окно

«Вест Хэм» может продать 30-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб готов выслушать предложения по 30-летнему украинцу, поскольку тот практически не играет из-за травм. Ярмоленко находится в лазарете с середины декабря 2019 года из-за повреждения приводящей мышцы бедра, кроме того, в сезоне-2018/19 игрок пропустил 7 месяцев из-за разрыва ахилла. «Молотобойцы» купили украинца летом 2018 года за 18 миллионов фунтов у дортмундской «Боруссии», однако в Лондоне понимают, что отбить затраты, скорее всего, не получится.

В сезоне-2019/20 Ярмоленко принял участие в 15 матчах в составе «Вест Хэма», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость украинца в 13,5 миллионов евро.