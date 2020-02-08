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«Вест Хэм» может продать Райса летом

13:07
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что клуб может расстаться с полузащитником Декланом Райсом следующим летом.

— Мне кажется, Райс — один из лучших опорников в стране, — сказал Мойес в интервью The Guardian. — Но иногда, когда клуб строится, приходится продавать. Надеюсь, с Декланом этого не произойдет, но раньше я такое говорил в ситуациях с Руни и Лескоттом. Тогда команда стала лучше, потому что мы смогли купить необходимых игроков.

Действующий контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 матчей за «молотобойцев», отличившись 1 голевой передачей.

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