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«Вест Хэм» может потерять Фабяньски на три месяца из-за травмы

14:34
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Голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабяньски получил травму. У него диагностирован разрыв мышцы бедра, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, поляк травмировался в матче с «Борнмутом» (2:2). Указано, что он пропустит как минимум три месяца.

34-летний поляк перешел в «Вест-Хэм» из «Суонси» в 2018 году. В текущем сезоне он провел семь матчей, пропустил восемь мячей и трижды отыграл «на ноль».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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