«Вест Хэм» может подписать Нельсона из «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Рис Нельсон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Talksport.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Вест Хэм». «Канониры» хотят получить за игрока 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нельсон провел 24 матча, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.