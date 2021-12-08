«Вест Хэм» может арендовать защитника «Манчестер Сити» Аке

«Вест Хэм» интересуется защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает The Sun.

По информации источника, молотобойцы хотят арендовать 26-летнего нидерландца до конца сезона в связи с травмами Курта Зума и Анджело Огбонны, которые выбыли на длительный срок.

В сезоне-2021/22 Аке принял участие в 10 матчах «Манчестер Сити», на его счету 1 гол. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Ньюкасл».