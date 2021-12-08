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«Вест Хэм» может арендовать защитника «Манчестер Сити» Аке

07:15
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«Вест Хэм» интересуется защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает The Sun.

По информации источника, молотобойцы хотят арендовать 26-летнего нидерландца до конца сезона в связи с травмами Курта Зума и Анджело Огбонны, которые выбыли на длительный срок.

В сезоне-2021/22 Аке принял участие в 10 матчах «Манчестер Сити», на его счету 1 гол. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Ньюкасл».

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16966692/west-ham-transfer-ake-zouma/

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Иван Торопцев все материалы автора

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