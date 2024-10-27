«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Вест Хэм» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на арене «Лондон Стэдиум».

Первый гол в игре забил полузащитник хозяев Крисенсио Саммервилл на 74-й минуте. На 81-й минуте полузащитник гостей Каземиро сравнял счет.

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» набрал 11 баллов и поднялся на 13-ю строчку.