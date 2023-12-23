«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму», Пакета сделал две голевые передачи

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура АПЛ — 0:2.

Счет на 72-й минуте открыл Джаррод Боуэн. Шесть минут спустя преимущество лондонцев удвоил Мохаммед Кудус. Лукас Пакета отдал две голевые передачи.

«Вест Хэм» (30 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своем поле примут «Астон Виллу». Игра пройдет 26 декабря. «Вест Хэм» на два дня позже на выезде сыграет с «Арсеналом».