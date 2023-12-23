«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму», Пакета сделал две голевые передачи
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура АПЛ — 0:2.
Счет на 72-й минуте открыл Джаррод Боуэн. Шесть минут спустя преимущество лондонцев удвоил Мохаммед Кудус. Лукас Пакета отдал две голевые передачи.
«Вест Хэм» (30 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.
В следующем туре манкунианцы на своем поле примут «Астон Виллу». Игра пройдет 26 декабря. «Вест Хэм» на два дня позже на выезде сыграет с «Арсеналом».
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
3
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|
20
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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