Сегодня, 19 сентября, состоится матч 5-го тура английской премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Перед началом сезона хозяева пополнились полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, который пока еще не дебютировал за «молотобойцев». В «Манчестер Юнайтед» вернулся легендарный форвард Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне команды встречались три раза: дважды в премьер-лиге и один раз в кубке. Все три встречи выиграл «Юнайтед».

Следить за матчем «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.