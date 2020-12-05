«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:1. Благодаря победе команда Уле Гуннара Сульшера поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место.

В воротах «МЮ» вышел Дин Хендерсон. Для него это первая игра в «старте» в составе команды в АПЛ.