«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в зону Лиги чемпионов
22:23
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:1. Благодаря победе команда Уле Гуннара Сульшера поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место.
В воротах «МЮ» вышел Дин Хендерсон. Для него это первая игра в «старте» в составе команды в АПЛ.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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