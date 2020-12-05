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«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в зону Лиги чемпионов

22:23
Футболисты &quot;Манчестер Юнайтед&quot;. Фото "Манчестер Юнайтед"
Футболисты &quot;Манчестер Юнайтед&quot;. Фото "Манчестер Юнайтед"
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«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:1. Благодаря победе команда Уле Гуннара Сульшера поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место.

В воротах «МЮ» вышел Дин Хендерсон. Для него это первая игра в «старте» в составе команды в АПЛ.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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