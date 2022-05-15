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Сегодня, 17:54

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Хэмом» из-за незабитого пенальти в конце матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джаррод Боуэн против Эдерсона.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в рамках 37-го тура АПЛ — 2:2.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Джаррода Боуэна. В начале второй половины игры полузащитник гостей Джек Грилиш отыграл один гол, а затем защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил в свои ворота и сравнял счет.

На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез не забил пенальти.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 56 очками в 37 матчах.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, у команды 90 очков в 37 играх. Соперник команды Хосепа Гвардиолы в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» — занимает вторую строчку с 86 очками и 36 играми. «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая), у «Манчестер Сити» осталась одна игра против «Астон Виллы» (21 мая).

15.05.2022 | Вест Хэм — Манчестер Сити

В параллельном матче «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. У хозяев забил Олли Уоткинс, у гостей — Джеффри Шлюпп.

«Астон Вилла» с 44 очками в 36 матчах занимает 12-е место, «Кристал Пэлас» идет на 11-й строчке с 45 очками в 36 играх.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
15 мая, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:1
Кристал Пэлас
Голы
Уоткинс, 69 (1:0), Шлупп, 81 (1:1)
Астон Вилла
Мартинес Динь Мингс Конса (Чемберс, 50) Кэш Макгинн Накамба (Рэмси, 66) Дуглас Луис Коутинью Ингс (Буэндия, 71) Уоткинс
Кристал Пэлас
Батленд Митчелл Гэи Андерсен Клайн Миливоевич (Бентеке, 78) Куяте Заа Галлахер Эзе (Шлупп, 78) Матета (Эдуар, 71)
Предупреждения
Мингс 9’  -  Галлахер 14’, Эдуар 76’, Куяте 89’
Судьи
Кавана (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Зенит 0
2-й тайм

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
10
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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