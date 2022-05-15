«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Хэмом» из-за незабитого пенальти в конце матча
«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в рамках 37-го тура АПЛ — 2:2.
После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Джаррода Боуэна. В начале второй половины игры полузащитник гостей Джек Грилиш отыграл один гол, а затем защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил в свои ворота и сравнял счет.
На 86-й минуте форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез не забил пенальти.
«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 56 очками в 37 матчах.
«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, у команды 90 очков в 37 играх. Соперник команды Хосепа Гвардиолы в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» — занимает вторую строчку с 86 очками и 36 играми. «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая), у «Манчестер Сити» осталась одна игра против «Астон Виллы» (21 мая).
В параллельном матче «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. У хозяев забил Олли Уоткинс, у гостей — Джеффри Шлюпп.
«Астон Вилла» с 44 очками в 36 матчах занимает 12-е место, «Кристал Пэлас» идет на 11-й строчке с 45 очками в 36 играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Лестер
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|
10
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|1 : 0
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|2 : 2
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|1 : 5
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7