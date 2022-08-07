Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вест Хэм» в 1-м туре чемпионата Англии — 2:0.

Дубль на счету новичка «горожан» Эрлина Холанна, который отметился на 36-й минуте встречи с пенальти и на 65-й — с передачи Кевина де Брейне. Стоит отметить, что арбитр поставил на точку после нарушения как раз на норвежском форварде.

К слову, на 78-й минуте Холанна заменил другой новичок клуба — аргентинец Хулиан Альварес. В концовке матча на поле появился Калвин Филипс, который этим летом перешел в «Ман Сити» из «Лидса».

В составе «молотобойцев» в матче дебютировал нападающий Джанлука Скамакка, который перешел из «Сассуоло». Итальянец вышел на 57-й минуте встречи.

В следующем туре АПЛ «Ман Сити» дома сыграет с «Борнмутом» 13 августа, «Вест Хэм» — на выезде с «Ноттингем Форест» 14 августа.