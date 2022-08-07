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Сегодня, 20:24

Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Руслан Минаев
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Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вест Хэм» в 1-м туре чемпионата Англии — 2:0.

Дубль на счету новичка «горожан» Эрлина Холанна, который отметился на 36-й минуте встречи с пенальти и на 65-й — с передачи Кевина де Брейне. Стоит отметить, что арбитр поставил на точку после нарушения как раз на норвежском форварде.

К слову, на 78-й минуте Холанна заменил другой новичок клуба — аргентинец Хулиан Альварес. В концовке матча на поле появился Калвин Филипс, который этим летом перешел в «Ман Сити» из «Лидса».

В составе «молотобойцев» в матче дебютировал нападающий Джанлука Скамакка, который перешел из «Сассуоло». Итальянец вышел на 57-й минуте встречи.

В следующем туре АПЛ «Ман Сити» дома сыграет с «Борнмутом» 13 августа, «Вест Хэм» — на выезде с «Ноттингем Форест» 14 августа.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
Голы
Холанн, 36 (0:1), Холанн, 65 (0:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски (Ареола, 28) Джонсон Крессуэлл Зума Цоуфал Пабло Форнальс (Даунс, 90+2) Лансини (Скамакка, 57) Соучек Райс Антонио (Бенрама, 57) Боуэн (Ковентри, 90+2)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Аке Жоау Канселу Гюндоган (Бернарду Силва, 78) Эрнандес (Филлипс, 89) Де Брейне (Палмер, 89) Фоден (Махрез, 88) Холанн (Альварес, 78) Грилиш
Предупреждения
Жоау Канселу 45+3’
Судьи
Оливер (Англия)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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