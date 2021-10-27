«Вест Хэм» выбил «Манчестер Сити» из Кубка лиги
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти.
Основное время завершилось вничью — 0:0. По пенальти победили хозяева — 5:3.
«Манчестер Сити» был действующим победителем турнира. Команда выигрывала Кубок лиги четыре сезона подряд.
В параллельном матче «Лестер» также в серии 11-метровых прошел «Брайтон» (2:2, пенальти — 4:2).
На предыдущей стадии «Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0. Пенальти — 5:3
«Вест Хэм Юнайтед»: Ареола, Доусон, Масуаку (Пабло Форнальс, 62), Крессуэлл, Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини (Цоуфал, 82), Влашич (Бенрама, 62), Соучек, Ярмоленко (Боуэн, 62).
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер (Жоау Канселу, 46), Аке, Стоунс, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне (Грилиш, 83), Палмер (Габриэл Жезус, 76), Стерлинг, Махрез (Фоден, 72).
Судья: Мосс.
27 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Лестер» — «Брайтон» — 2:2 (2:1). Пенальти — 4:2
Голы: Барнс, 6 (1:0). Уэбстер, 45+3 (1:1). Лукман, 45+5 (2:1). Мвепу, 71 (2:2).
«Лестер»: Уорд, Бертранд (Менди, 59), Вестергор, Чаглар Сеюнджю, Томас, Дэйли-Кэмпбелл (Рикарду Перейра, 73), Барнс, Чудхури (Сумаре, 66), Дьюсбери-Холл (Мэддисон, 60), Лукман (Ихеаначо, 73), Дака.
«Брайтон»: Стил, Даффи, Велтман (Данк, 63), Берн (Мвепу, 46), Уэбстер (Биссума, 64), Робертс (Кукурелья, 69), Гросс, Макаллистер, Локадиа, Конноли, Сармиэнто (Мопей, 69).
Предупреждения: Менди, 77. Ихеаначо, 89.
Судья: Жиллетт (Австралия).
27 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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