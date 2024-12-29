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Сегодня, 22:10

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Салах забил и сделал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Ливерпуля» Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Мохамед Салах, Коди Гакпо празднуют третий гол в ворота «Вест Хэма» (5:0).
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде с крупным счетом победил «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ — 5:0.

Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отметился голом (44-я минута) и двумя результативными передачами. На счету 32-летнего египтянина теперь 17 голов и 13 ассистов в 18 матчах текущего розыгрыша АПЛ.

Еще по разу у гостей отличились Луис Диас (30-я), Коди Гакпо (40-я), Трент Александр-Арнолд (54-я) и Диогу Жота (84-я).

«Ливерпуль» (45 очков) остается лидером АПЛ. Команда Арне Слота на 8 очков опережает «Ноттингем Форест», идущий вторым. При этом у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 20:15. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:5
Ливерпуль

Источник: Таблица АПЛ
Мохамед Салах
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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«Тоттенхэм» дома не удержал победу над «Вулверхэмптоном» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
5
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
6
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
7
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 - : -
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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