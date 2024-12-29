«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Салах забил и сделал две голевые передачи
«Ливерпуль» на выезде с крупным счетом победил «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ — 5:0.
Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отметился голом (44-я минута) и двумя результативными передачами. На счету 32-летнего египтянина теперь 17 голов и 13 ассистов в 18 матчах текущего розыгрыша АПЛ.
Еще по разу у гостей отличились Луис Диас (30-я), Коди Гакпо (40-я), Трент Александр-Арнолд (54-я) и Диогу Жота (84-я).
«Ливерпуль» (45 очков) остается лидером АПЛ. Команда Арне Слота на 8 очков опережает «Ноттингем Форест», идущий вторым. При этом у мерсисайдцев есть один матч в запасе.
«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
5
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
6
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
19
|Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 5
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|- : -
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5