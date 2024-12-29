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Сегодня, 19:30

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» встретятся в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на «Лондон Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

Ключевые события игры «Вест Хэм» — «Ливерпуль» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 20:15. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Ливерпуль

«Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 42 очка в 17 матчах. «Вест Хэм» провел 18 игр и набрал 23 очка. В 18-м туре «молотобойцы» победили «Саутгемптон» (1:0), а мерсисайдцы обыграли «Лестер» (3:1). В сентябре «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1) в 1/16 финала Кубка лиги.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
5
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
6
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
7
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 - : -
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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