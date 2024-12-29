«Вест Хэм» и «Ливерпуль» встретятся в матче чемпионата Англии

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» встретятся в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на «Лондон Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

Ключевые события игры «Вест Хэм» — «Ливерпуль» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 42 очка в 17 матчах. «Вест Хэм» провел 18 игр и набрал 23 очка. В 18-м туре «молотобойцы» победили «Саутгемптон» (1:0), а мерсисайдцы обыграли «Лестер» (3:1). В сентябре «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1) в 1/16 финала Кубка лиги.