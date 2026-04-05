«Вест Хэм» и «Лидс» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/4 финала.

05 апреля, 18:30. Лондон Стэдиум (Лондон)

Следить за ключевыми событиями встречи «Вест Хэм» — «Лидс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/8 финала турнира «Вест Хэм» победил «Брентфорд» в серии пенальти — 2:2 (5:3 пенальти). «Лидс» был сильнее «Норвича» — 3:0.

Кубок Англии сезона 2025/26 пройдет со 2 августа по 16 мая.