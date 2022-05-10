«Вест Хэм» лидирует в борьбе за нападающего «Арсенала» Нкетиа

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может сменить клуб в летнее трансферное окно. Основным претендентом на 22-летнего форварда называется «Вест Хэм», сообщает Daily Mail.

Контракт Нкетиа с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона-2021/2022. «Молотобойцы» хотят попробовать подписать Эдварда на правах свободного агента, если он не сможет договориться с «канонирами» о пролонгации договора.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах. Он сумел отметиться семью забитыми голами и сделать одну результативную передачу.