«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Лилля» Онаной

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Лилля» Амаду Онаной, сообщает The Sun.

По информации источника, «молотобойцы» хотят подписать 20-летнего бельгийца в летнее трансферное окно. Сообщается, что французский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Онана провел 30 матчей за «Лилль», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.