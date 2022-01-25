«Вест Хэм» интересуется нападающим «Челси»
«Вест Хэм» хочет подписать нападающего «Челси» Армандо Бройя, сообщает Goal.
По информации источника, лондонский клуб в данный момент не планирует использовать форварда, но и не готов его продать.
20-летний футболист в настоящее время выступает на правах аренды в «Саутгемптоне». Бройя сыграл 18 матчей в АПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболист с «Челси» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 9 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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