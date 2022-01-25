«Вест Хэм» интересуется нападающим «Челси»

«Вест Хэм» хочет подписать нападающего «Челси» Армандо Бройя, сообщает Goal.

По информации источника, лондонский клуб в данный момент не планирует использовать форварда, но и не готов его продать.

20-летний футболист в настоящее время выступает на правах аренды в «Саутгемптоне». Бройя сыграл 18 матчей в АПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболист с «Челси» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 9 миллионов евро.