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Сегодня, 19:11

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Вест Хэм» хочет подписать нападающего «Челси» Армандо Бройя, сообщает Goal.

По информации источника, лондонский клуб в данный момент не планирует использовать форварда, но и не готов его продать.

20-летний футболист в настоящее время выступает на правах аренды в «Саутгемптоне». Бройя сыграл 18 матчей в АПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболист с «Челси» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live-arsenal-move-for-real-madrid/blt4a6643de22be8273
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 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Джейми Варди

Лестер

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Эмерик Ляпорт

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