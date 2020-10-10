«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за защитника «Суонси» Родона
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Суонси» Джо Родона, сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, валлийский клуб готов отпустить 22-летнего валлийца за 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Родон провел за «Суонси» 5 матчей, в которых команда пропустила 3 гола.
#WestHam and #Tottenham are in race to sign #Swansea's centre-back Joe #Rodon. Swansea ask € 20M. #transfers #WHUFC #THFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 9, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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