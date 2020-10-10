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«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за защитника «Суонси» Родона

12:28
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«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Суонси» Джо Родона, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, валлийский клуб готов отпустить 22-летнего валлийца за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Родон провел за «Суонси» 5 матчей, в которых команда пропустила 3 гола.

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