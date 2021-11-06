«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Фиорентины» Миленковичем
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем, сообщает Calciomercato.
По информации источника, оба английских клуба рассчитывают усилиться 24-летним сербом, чей контракт с «фиалками» действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Миленкович провел 11 матчей за «Фиорентину», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milenkovic-ancora-sul-mercato-da-juve-e-inter-a-conte-la-scelta--57993
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