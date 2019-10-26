«Вест Хэм» и «Шеффилд» сыграли вничью, «Брайтон» вырвал победу у «Эвертона»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Шеффилдом» в матче 10-го тура чемпионата Англии (1:1). Лондонцы набрали 13 очков и расположились на 9-м месте в турнирной таблице, «клинки» с таким же количеством баллов занимают 7-ю строчку.

В других матчах 10-го тура «Уотфорд» и «Борнмут» сыграли вничью (0:0), а «Брайтон» вырвал победу у «Эвертона» благодаря автоголу защитника Люки Диня (3:2).

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10-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Снодграсс, 44 (1:0). Муссе, 69 (1:1).

«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Сабалета, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Пабло Форнальс, 78), Райс, Ярмоленко, Снодграсс (Айети, 86), Алле, Фелипе Андерсон (Лансини, 66).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Муссе, 63), Ландстрем, Макголдрик (Бешич, 81), Робинсон (Шарп, 54).

Предупреждения: Диоп, 28. Болдок, 59. Бальбуэна, 62. Стивенс, 90+2.

Судья: Кут.

26 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Уотфорд» — «Борнмут» — 0:0

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Масина (Фулькье, 73), Клеверли (Хьюз, 10), Перейра, Чалоба (Грэй, 57), Дукуре, Деулофеу.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Рико, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 74), Данджума (Х.Уилсон, 61).

Предупреждения: Доусон, 41. К.Уилсон, 65. Рико, 73. Деулофеу, 77. Биллинг, 80. Дукуре, 85. Хьюз, 87. Перейра, 89.

Судья: Дин.

26 октября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

«Брайтон & Хоув» — «Эвертон» — 3:2 (1:1)

Голы: Гросс, 15 (1:0). Уэбстер, 20 — в свои ворота (1:1). Калверт-Льюин, 74 (1:2). Мопей, 80 — с пенальти (2:2). Динь, 90+4 — в свои ворота (3:2).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя (Скелотто, 66), Данк, Берн, Уэбстер, Гросс (Троссар, 65), Преппер, Стивенс, Альсате, Мопей, Конноли (Маррей, 80).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Холгейт, Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (Делф, 72), Бернард (Сигурдссон, 30), Ивоби (Калверт-Льюин, 72), Ришарлисон.

Предупреждения: Стивенс, 33. Холгейт, 86. Преппер, 90+3.

Судья: Мэдли.

26 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

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