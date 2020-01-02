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«Вест Хэм» хочет взять вратаря в зимнее трансферное окно. В числе кандидатов Рэндолф и Бегович

20:00
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«Вест Хэм» планирует укрепить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно, утверждает Sky Sports. Лондонский клуб интересуется голкипером «Мидлсбро» Дарреном Рэндолфом. Также «молотобойцы» могут арендовать у «Борнмута» Асмира Беговича.

32-летний Бегович первую половину сезон провел также на правах аренды в «Карабахе». 32-летний Рэндолф защищал ворота «Мидлсбро» в чемпионшипе и в 14 матчах пропустил 21 мяч.

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