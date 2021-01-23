«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Дэвидом Мойесом

Руководство «Вест Хэма» намерено подписать с главным тренером Дэвидом Мойесом в конце сезона новый контакт, утверждает The Guardian.

Срок текущего 18-месячного соглашения шотландского специалиста с «молотобойцами» подходит к концу летом 2021 года, и, хотя соглашение включает в себя пункт о возможном продлении, боссы клуба намерены предложить главному тренеру новый долгосрочный договор на улучшенных условиях.

Лондонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 32 очка после 19 матчей.