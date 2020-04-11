«Вест Хэм» хочет продать Андерсона

«Вест Хэм» хотел бы продать нападающего Фелипе Андерсона. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, главный тренер команды Дэвид Мойес хочет расстаться с игроком, чтобы получить деньги на усиление. Клуб готов рассмотреть предложения по бразильцу. Ранее сообщалось, что на него претендуют «Наполи» и «Лацио».

В сезоне-2019/20 Андерсон забил один гол и отдал пять результативных передач в 24 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего игрока в 32 миллиона евро.