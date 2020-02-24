«Вест Хэм» хочет получить за Райса 100 миллионов фунтов

«Вест Хэм» готов летом продать полузащитника Деклана Райса. Однако лондонский клуб хочет получить за 21-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что на полузащитника претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей за «молотобойцев», отличившись 1 голевой передачей.