«Вест Хэм» хочет купить Магуайра у «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром, сообщает Mirror.

Как утверждает источник, лондонский клуб рассматривает 29-летнего англичанина как замену Крэйгу Доусону, который близок к уходу из команды. Также «молотобойцы» могут подписать защитника «Амьена» Формозе Менди.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах команды и не отличился результативными действиями.