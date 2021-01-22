«Вест Хэм» готовит новое предложение по форварду «Борнмута» Кингу

«Вест Хэм» готовит новое предложение по нападающему «Борнмута» Джошуа Кингу, сообщает The Sun.

По информации источника, «молотобойцы» предложат 16 миллионов фунтов за 29-летнего норвежца. Ранее «Борнмут» отказался продавать футболиста лондонскому клубу за 13 миллионов фунтов. Сообщается, что игроком также интересуется «Вест Бромвич».

В сезоне-2020/21 Кинг провел 12 матчей за «Борнмут», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,9 миллиона фунтов.