«Вест Хэм» готов отпустить Райса за 140 миллионов евро

Стало известно, за сколько «Вест Хэм» готов расстаться со своим капитаном Декланом Райсом.

По информации издания Sky Sports, «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, получит предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

Также в команде рассматривают вариант с обменом на другого полузащитника и доплатой в размере 115 миллионов евро.

В услугах футболиста заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.