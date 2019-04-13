"Вест Хэм" готов отдать за Перишича 40 миллионов евро

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Вест Хэм" пытается перехватить полузащитник "Интера" Ивана Перишича у "Манчестер Юнайтед", для которого хорват является одной из главных целей в летнее трансферное окно.

Лондонский клуб готов потратить 40 миллионов евро на 30-летнего футболиста. "Вест Хэм" предлагает хорвату 3-летний контракт и зарплату в 5 миллионов евро.

Добавим, что с прошлого лета хорвата активно отправляют в "Манчестер Юнайтед", который даже готов перебить предложение "Вест Хэма". Но и "Интер" не хочет отпускать своего футболиста с контрактом до 2022 года минимум, чем за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Перишич сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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