«Вест Хэм» проиграл «Эвертону» в домашнем матче АПЛ
«Вест Хэм» уступил «Эвертону» (0:1) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.
«Вест Хэм» имеет 58 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Эвертона» 55 очков и 8-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1 (0:1)
Гол: Калверт-Льюин, 24.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл (Фредерикс, 59), Диоп, Лансини (Боуэн, 43), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Антонио, Бенрама (Ярмоленко, 73).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина (Холгейт, 62), Годфри, Сигурдссон (Делф, 85), Аллан, Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 84).
Предупреждения: Соучек, 72. Лингард, 75. Аллан, 77.
Судья: Аттуэлл (Англия).
9 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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