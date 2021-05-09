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«Вест Хэм» проиграл «Эвертону» в домашнем матче АПЛ

20:24
Доминик Калверт-Льюин. Фото Twitter
Доминик Калверт-Льюин. Фото Twitter
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«Вест Хэм» уступил «Эвертону» (0:1) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.

«Вест Хэм» имеет 58 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Эвертона» 55 очков и 8-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1 (0:1)

Гол: Калверт-Льюин, 24.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл (Фредерикс, 59), Диоп, Лансини (Боуэн, 43), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Антонио, Бенрама (Ярмоленко, 73).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина (Холгейт, 62), Годфри, Сигурдссон (Делф, 85), Аллан, Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 84).

Предупреждения: Соучек, 72. Лингард, 75. Аллан, 77.

Судья: Аттуэлл (Англия).

9 мая. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм Юнайтед — Эвертон

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