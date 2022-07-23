«Вест Хэм» договорился о переходе Скамакки из «Сассуоло» за 36 миллионов евро

«Вест Хэм» достиг соглашения с «Сассуоло» по переходу нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

Стороны сошлись на сумме в 36 миллионов евро плюс бонусы. Англичанам осталось договориться об условиях личного контракта с 23-летний итальянцем.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.