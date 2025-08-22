«Вест Хэм» и «Челси» встретятся в матче 2-го тура чемпионата Англии

«Вест Хэм» и «Челси» встретятся в матче второго тура английской премьер-лиги в пятницу, 22 августа. Игра пройдет на арене «Лондон Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Вест Хэм» — «Челси» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.

22 августа 2025, 22:00. Лондон Стэдиум (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «VK Видео».

В первом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Сандерленду» со счетом 0:3, а «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Челси» победил «Вест Хэм» в обоих матчах АПЛ: 2:1 дома и 3:0 в гостях.