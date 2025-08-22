«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 2-го тура АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии — 5:1.

У синих голами отметились Жоао Педро (15-я минута), Педру Нету (23-я), Энцо Фернандес (34-я), Мойзес Кайседо (54-я) и Трево Чалоба (58-я).

У хозяев единственный забитый мяч на счету Лукаса Пакеты (6-я). На 17-й минуте ВАР отменил гол Никласа Фюллькруга из-за офсайда.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Игра состоится 30 августа. «Вест Хэм» 31 августа на выезде встретится с «Ноттингем Форест».