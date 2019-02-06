"Вест Хэм" будет расследовать проявления расизма в отношении Салаха на матче с "Ливерпулем"

"Вест Хэм" и полиция Лондона будут расследовать информацию о возможных проявлениях расизма на домашнем матче команды в чемпионате Англии против "Ливерпуля" (1:1). Предполагается, что по расовому признаку оскорбляли форварда гостей Мохамеда Салаха, сообщает Sky Sports.

В соцстетях ранее появились видео, где слышны расистские оскорбления в адрес Египтянина. Один из болельщиков "Вест Хэма", который пришел на матч, выразил возмущение по этому поводу.

По данным источника, полиция и клуб попытаются идентифицировать нарушителей. Если их найдут, им запретят посещение футбольных матчей.

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