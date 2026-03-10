«Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Вест Хэм» победил «Брентфорд» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии — 2:2 (пен. 5:3).

В основное время по дублю оформили нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн и форвард «Брентфорда» Игор Тиаго. При этом один из двух своих голов они забили с пенальти.

В четвертьфинале Кубка Англии «Вест Хэм» сыграет с «Лидсом», который на стадии 1/8 финала обыграл «Норвич».

Кубок Англии. 1/8 финала.

09 марта, 22:30. Лондон Стэдиум (Лондон)

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