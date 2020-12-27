«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

У хозяев забивали Бен Джонсон и Томаш Соучек, у гостей — Нил Мопей и Льюис Данк. «Вест Хэм» набрал 22 очка и занимает десятое место. У «Брайтона» 13 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Вест Хэм» — «Брайтон» — 2:2 (0:1)

Голы: Мопей, 44 (0:1). Джонсон, 60 (1:1). Данк, 70 (1:2). Соучек, 82 (2:2).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Джонсон, Нобл (Лансини, 46), Соучек, Райс, Алле, Боуэн (Ярмоленко, 46).

«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Лаллана (Альсате, 46), Марч, Биссума, Уэлбек (Гросс, 83), Мопей (Джаханбахш, 90), Троссар.

Судья: Хупер.

27 декабря. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».