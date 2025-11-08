«Эвертон» дома одержал победу над «Фулхэмом»

«Эвертон» на своем поле победил «Фулхэм» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Счет на 45+4-й минуте открыл Идрисса Гуйе. На 81-й минуте Майкл Кин увеличил преимущество хозяев.

«Эвертон» набрал 15 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 11 баллами идет на 15-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

08 ноября, 18:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)

В другом матче дня «Вест Хэм» победил «Бернли» со счетом 3:2. Молотобойцы (10 очков) занимают 18-е место в чемпионате, бордовые (10) располагаются на строчку выше.