«Арсенал» победил «Вест Хэм», команды забили 7 голов в первом тайме
«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 13-го тура АПЛ — 5:2.
У «канониров» голы забили Габриэль, Леандро Троссар, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Букайо Сака. У «молотобойцев» отметились Аарон Ван-Биссака и Эмерсон. Все голы были забиты в первом тайме.
«Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 15 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
4
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
5
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
8
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
9
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
10
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
11
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
12
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
13
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|4 : 1
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|1 : 1
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|1 : 0
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|2 : 4
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 5
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|10
|1
|2
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