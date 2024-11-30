«Арсенал» победил «Вест Хэм», команды забили 7 голов в первом тайме

«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 13-го тура АПЛ — 5:2.

У «канониров» голы забили Габриэль, Леандро Троссар, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Букайо Сака. У «молотобойцев» отметились Аарон Ван-Биссака и Эмерсон. Все голы были забиты в первом тайме.

«Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 15 очками — на 14-й строчке.