«Арсенал» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая 2:0 к 10-й минуте

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Вест Хэмом» в 31-м туре АПЛ — 2:2.

«Канониры» вели 2:0 уже к 10-й минуте встречи — по голу забили Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. «Вест Хэм» сократил отставание в счете на 33-й минуте благодаря голу Саида Бенрама с пенальти. На 55-й минуте счет сравнял Джаррод Боуэн. За три минуты до этого одиннадцатиметровый не реализовал Букайо Сака.

«Арсенал» с 74 очками продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 4 балла, но у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. «Вест Хэм» набрал 31 очко и идет на 15-й строчке в турнирной таблице.