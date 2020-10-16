«Вест Хэм» арендовал форварда «Брентфорда» Бенраму
Форвард «Брентфорда» Саид Бенрама арендован «Вест Хэмом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним алжирцем рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа.
В сезоне-2020/21 25-летний алжирец отличился 2 голами в 3 матчах за «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
COYI ? #WelcomeSaid pic.twitter.com/nWqpGkh78o— West Ham United (@WestHam) October 16, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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