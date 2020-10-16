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«Вест Хэм» арендовал форварда «Брентфорда» Бенраму

22:15
Саид Бенрама. Фото ФК "Вест Хэм"
Саид Бенрама. Фото ФК "Вест Хэм"
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Форвард «Брентфорда» Саид Бенрама арендован «Вест Хэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним алжирцем рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа.

В сезоне-2020/21 25-летний алжирец отличился 2 голами в 3 матчах за «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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