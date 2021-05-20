Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» переиграл «Вест Бромвич»

00:26
Теги:

«Вест Хэм» выиграл у «Вест Бромвича» в матче 37-го тура чемпионата Англии (3:1). «Дрозды» потерпели третье поражение кряду.

«Вест Хэм» идет на 6-й строчке в таблице АПЛ, а «Вест Бромвич» — на 19-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3 (1:1)

Голы: Перейра, 27 (1:0). Соучек, 45+1 (1:1). Огбонна, 82 (1:2). Антонио, 88 (1:3).

Нереализованный пенальти: Райс, 3 (штанга).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (Диангана, 69), Ферлонг, Окай Йокушлу (Грант, 85), Галлахер, Робсон-Кану (Диань, 89), Филлипс, Перейра.

«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Пабло Форнальс (Диоп, 89), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Боуэн, 72).

Предупреждения: Джонстон, 1. Огбонна, 34. Окай Йокушлу, 40. Доусон, 87.

Судья: Оливер.

19 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Вест Бромвич Альбион — Вест Хэм Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бывший ученик Тутберидзе переходит в сборную Польши. В России ему не помогали даже пять четверных
43-летний Буффон завоевал свой последний трофей в составе «Ювентуса»
«Мечтаю возглавить «Спартак». Дмитрий Комбаров — о Тедеско, Промесе, Зареме Салиховой и ФНЛ
«Сидишь, как игрок стартового состава». Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд