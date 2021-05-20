«Вест Хэм» переиграл «Вест Бромвич»
«Вест Хэм» выиграл у «Вест Бромвича» в матче 37-го тура чемпионата Англии (3:1). «Дрозды» потерпели третье поражение кряду.
«Вест Хэм» идет на 6-й строчке в таблице АПЛ, а «Вест Бромвич» — на 19-й.
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Премьер-лига
37-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3 (1:1)
Голы: Перейра, 27 (1:0). Соучек, 45+1 (1:1). Огбонна, 82 (1:2). Антонио, 88 (1:3).
Нереализованный пенальти: Райс, 3 (штанга).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (Диангана, 69), Ферлонг, Окай Йокушлу (Грант, 85), Галлахер, Робсон-Кану (Диань, 89), Филлипс, Перейра.
«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Пабло Форнальс (Диоп, 89), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Боуэн, 72).
Предупреждения: Джонстон, 1. Огбонна, 34. Окай Йокушлу, 40. Доусон, 87.
Судья: Оливер.
19 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
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