«Вест Бромвич» уволил Билича после ничьей с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич отправлен в отставку после матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», сообщает клубная пресс-служба.

Основной причиной отставки называется текущее положение «дроздов» в премьер-лиге. «ВБА» занимает предпоследнее место с семью очками.

Вместе с хорватским специалистом клуб также покинули его помощники Дин Рачуница, Динило Буторович и Джулиан Дикс.