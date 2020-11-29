«Вест Бромвич» с Ивановичем под руководством Билича одержал первую победу в сезоне
«Вест Бромвич» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 10-м туре чемпионата Англии — 1:0. «Дроздов» возглавляет бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич. В обороне команды 90 минут отыграл экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович, получивший желтую карточку.
«Вест Бромвич» одержал первую победу в сезоне и поднялся из зоны вылета АПЛ на 17-е место. На счету «Шеффилда» 1 ничья и 9 поражений после 10 игр и последняя строчка в таблице.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (1:0)
Гол: Галлахер, 13.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Бартли, Таунсенд (Кровинович, 75), Аджайи, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Робинсон (Робсон-Кану, 65), Перейра, Грант (Филлипс, 75).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Иган, Лоу, Болдок, Брайан (Ландстрем, 63), Флек, Норвуд (Брюстер, 54), Берге, Берк (Муссе, 74), Макберни.
Предупреждения: Иванович, 2. Норвуд, 10. Берге, 18. Иган, 58. Перейра, 86.
Судья: Дин.
28 ноября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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