«Вест Бромвич» сделал запрос насчет аренды Джеймса

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс выразил желание арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса на вторую половину сезона. Клуб уже сделал запрос насчет трансфера, сообщает Daily Star.

Джеймс выходил в стартовом составе «Юнайтед» на оба последних матча в АПЛ — против «Лидса» (6:2) и «Лестера» (2:2). Однако до этого Дэниэл сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.

Помимо «дроздов», в услугах Джеймса также заинтересованы «Лидс», пытавшийся заполучить полузащитника минувшим летом, «Бернли» и «Брайтон».