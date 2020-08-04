Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Бромвич» подписал профессиональный контракт с 16-летним хавбеком

14:01
Теги:

Полузащитник академии «Вест Бромвича» Рико Ричардс подписал профессиональный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 16-летним англичанином рассчитано на три года. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны других клубов АПЛ.

В минувшем сезоне Ричардс провел 7 матчей, в которых забил 4 гола. «Вест Бромвич» по итогам сезона-2019/20 гарантировал себе участие в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир