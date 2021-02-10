«Вест Бромвич» отказался подписывать Ахмеда Мусу

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не подпишет контракт с «Вест Бромвичем», сообщает Daily Express. Нигериец, находящийся в статусе свободного агента, с прошлой недели тренировался в составе команды Сэма Эллардайса. Однако он не убедил тренерский штаб «дроздов», и «Вест Бромвич» решил не заключать с ним контракт.

Последним клубом в карьере 28-летнего Мусы был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В сезоне-2019/20 он отметился 2 голами в 24 играх, а в нынешнем только два раза вышел на поле.

В составе ЦСКА Муса играл с начала 2012 по лето 2016 года, а также во второй половине сезона-2017/18.