Стив Брюс назначен главным тренером «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» объявил о назначении Стива Брюса главным тренером команды.

Как сообщается на официальной сайте английского клуба, 61-летний тренер подписал контракт на полтора года.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. ?? — West Bromwich Albion (@WBA) February 3, 2022

Вчера, 2 февраля, английский клуб объявил об увольнении Валерьена Исмаэля с поста главного тренера.

После 29 туров чемпионшипа «Вест Бромвич» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.